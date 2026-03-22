Conferenza Heggem: "La Lazio è stata più cinica e ci ha punito. Rigore?..."

Heggem è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro Bologna-Lazio

Risultato eccessivo? Sì, è stata una partita difficile ma non abbiamo demeritato. Purtroppo abbiamo costruito le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle, la Lazio invece è stata più cinica e ci ha punito.