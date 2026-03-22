Conferenza Heggem: "La Lazio è stata più cinica e ci ha punito. Rigore?..."
Heggem è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro Bologna-Lazio
Heggem è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro Bologna-Lazio
La conferenza stampa di Heggem
Risultato eccessivo? Sì, è stata una partita difficile ma non abbiamo demeritato. Purtroppo abbiamo costruito le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle, la Lazio invece è stata più cinica e ci ha punito.
Il rigore è una cosa che mette sempre pressione a tutti. Lui è un grande rigorista ma nel calcio può capitare di sbagliare. Lo supporteremo anche dopo l’errore.
Sono contento di essere tornato a giocare dopo tanto tempo. Ho visto anche alcune partite dalla panchina ma volevo tornare in campo. Ora sto bene, ho recuperato ed il mio corpo è pronto per affrontare gli ultimi due mesi della stagione. Sono contento di poter andare anche in Nazionale, è un orgoglio per me.