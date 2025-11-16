Troppi Infortuni? Lotito fa benedire i campi di Formello

Come riportato da Il Messaggero, l'altro ieri a Formello per volontà del Presidente Lotito, un prete ha benedetto i campi di Formello.

Lotito ha fatto benedire i campi di Formello

Quando l’annata è tormentata non funziona nemmeno una mano dal cielo. A fine ottobre Il Messaggero aveva svelato la decisione del presidente Lotito di chiamare un prete per benedire il centro sportivo dopo i 18 infortuni di questo inizio di stagione. L’altro ieri il patron ha mantenuto la promessa, ma gli infortuni non sembrano essere terminati

Gli infortuni continuano

Appena completata la benedizione di Formello per la Lazio è arrivata un’altra brutta notizia: Rovella infatti dovrà operarsi. Fallito quindi il tentativo di temporeggiare con il riposo e le terapie. Solo negli ultimi giorni il centrocampista aveva cominciato ad aumentare i ritmi correndo in campo con e senza pallone. Inizialmente non sentiva dolore, ma pian piano i fastidi sono tornati a farsi sentire comportando, oltre che lo sconforto, la consapevolezza che stavolta l’intervento evitato un mese e mezzo fa diventerà un obbligo. Con ogni probabilità l’ex Juve procederà già in settimana, nella speranza poi di mettere alle spalle una volta per tutte i fastidi alla zona pubica entro un mese circa. Altra tegola per Mau, che dopo due giorni di riposo ritroverà la squadra martedì pomeriggio sapendo già gli esiti degli esami previsti per Castellanos e Nuno Tavares, alla ricerca del via libera per tornare ad allenarsi in gruppo in ottica Lecce. Per Cancellieri invece ci vorrà un po’ più di tempo.