Lazio, emergenza a centrocampo: il reintegro di Basic potrebbe...

La situazione attuale

La Lazio si trova in piena emergenza a centrocampo. Con diverse assenze tra infortuni e squalifiche, l’unico elemento pienamente disponibile è Cataldi, a cui potrebbe aggiungersi Vecino, ancora alle prese con qualche fastidio e atteso a un primo test. La carenza di alternative ha spinto Maurizio Sarri a reintegrare Basic, che potrebbe addirittura partire titolare contro il Genoa. Per inserirlo ufficialmente in lista, il tecnico avrà tempo fino alle 12 di domenica, ma ciò comporterà l’esclusione di un altro giocatore.

Le possibili esclusioni

Rovella seguirà una terapia conservativa, con tempi di recupero ancora incerti: difficile che venga escluso temporaneamente senza un’operazione. Dele-Bashiru tornerà dopo la sosta, ma a dicembre sarà impegnato in Coppa d’Africa, fattore che pesa nelle valutazioni. A rischio anche Lazzari. Una scelta complessa, poiché chi verrà escluso non potrà rientrare prima di gennaio, se non al posto di Basic. Sarri e la società, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, prenderanno una decisione definitiva tra oggi e domani.