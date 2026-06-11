Il Tempo annuncia la replica di Luigi Bisignani alla lettera di Lotito

La lettera firmata da Claudio Lotito e pubblicata sulle colonne de Il Messaggero per cercare di ricucire un rapporto, ormai compromesso, con i tifosi, ha acceso ulteriormente l'ambiente biancoceleste. A infiammare il dibattito sono state anche le numerose indiscrezioni sulla possibile vendita del club, smentite ufficialmente dalla società questa mattina.

Nel frattempo, il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone ha annunciato la risposta di Luigi Bisignani alla lettera del presidente.