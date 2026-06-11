Il Tempo annuncia la replica di Luigi Bisignani alla lettera di Lotito

Ginevra Sforza /
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La lettera firmata da Claudio Lotito e pubblicata sulle colonne de Il Messaggero per cercare di ricucire un rapporto, ormai compromesso, con i tifosi, ha acceso ulteriormente l'ambiente biancoceleste. A infiammare il dibattito sono state anche le numerose indiscrezioni sulla possibile vendita del club, smentite ufficialmente dalla società questa mattina. 

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Nel frattempo, il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone ha annunciato la risposta di Luigi Bisignani alla lettera del presidente. 

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