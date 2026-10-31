Noslin: “Giocare tre partite in una settimana ci fa bene”

Tijjani Noslin attaccante biancoceleste reduce da una grande doppietta ai danni del Sassuolo nello scorso turno di Serie A, ha avuto un inizio di campionato molto positivo: nelle prime 9 gare, l’attaccante ha fornito 4 gol e 2 assist sfornendo quasi sempre grandi prestazioni. L’olandese è stato intervistato ai microfoni di LAZIO STYLE CHANNEL, in vista della partita di domani fra Lazio e Cagliari valida per la 10ª giornata di campionato di Serie A.

L’importanza della continuità

È molto importante quello che sta dimostrando la squadra. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Giocare tre partite in una settimana ci fa bene perché è lo stesso ritmo che si ha quando si scende in campo in Europa. Questa stagione possiamo concentrarci su ogni singola partita, settimana dopo settimana. Se dobbiamo giocarne qualcuna ravvicinata non è un problema.

La partita di domani

Sarà una partita difficile contro il Cagliari che ha iniziato bene, a inizio stagione era nelle prime quattro. Sarà una sfida davvero dura, come quella contro il Parma e come tutte le partite in casa. Se manteniamo la calma, facciamo il nostro lavoro e diamo tutto in campo come nelle altre gare, andrà tutto bene.

La fiducia del mister

Credo che non sia cambiato nulla, il mister mi da fiducia e crede molto in me. Questo mi permette di fare tutto il possibile per aiutare la squadra. Metterò sempre la squadra al primo posto. Dobbiamo dare il massimo in ogni singola partita. Il duro lavoro ripaga sempre ed è una cosa positiva. Mancano ancora 29 partite e spero di segnare altri gol.

La forza della fede