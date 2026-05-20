Basic si libera a zero, pressing del Venezia: l’indiscrezione di Pedullà
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Come gran parte dello spogliatoio biancoceleste, anche il futuro di Toma Basic sembra sempre più lontano dalla Lazio. Il centrocampista croato, nonostante l’accordo raggiunto a inizio anno con la società per il prolungamento di contratto in scadenza a giugno, appare ormai in uscita dal club biancoceleste.
Pressing del Venezia su Basic
Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, il giocatore si libererà a parametro zero a giugno e sulle sue tracce si sarebbe mosso il Venezia, fresco di promozione in Serie A.