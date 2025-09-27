Esclusiva | Francesco Baccini su Genoa-Lazio: "Una partita a scacchi. Alla Lazio toglierei..."

Circa 48 ore e si accenderanno i riflettori dello stadio Luigi Ferraris per ospitare il match tra Genoa e Lazio. Partita tra due squadre in cerca di riscatto dopo una partenza sottotono e con pochi punti raccolti. I biancocelesti di Maurizio Sarri devono rialzarsi dopo il derby capitolino perso; dall'altra parte gli uomini di Patrick Vieira che arrivano dalla sfortunata trasferta persa a Bologna per 2-1.

A rilasciare una intervista esclusiva ai microfoni di LazioPress è stato il cantautore genovese Francesco Baccini, che nonostante i tanti impegni lavorativi e un nuovo singolo che uscirà a breve, non perde nemmeno un attimo del suo amato Genoa.

