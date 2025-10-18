Lazio, Zaccagni partirà per Bergamo, ma servirà cautela: il piano di recupero del capitano

Un vero capitano si vede nel momento del bisogno e, infatti, la Lazio può contare sul proprio: Mattia Zaccagni ha accelerato il rientro, ed è pronto per aiutare la sua squadra, nonostante siano passati solo 14 giorni dallo stiramento. Come riporto Il Corriere dello Sport, quello che si intende, è che il numero 10 biancoceleste sarà convocato per Bergamo, ma con poche allenamenti nelle gambe è preannunciato in panchina. Sabbia valuterà se fargli giocare qualche minuto ottenerlo pronto per la sfida aringa contro la Juve.

Zaccagni un plus per la Lazio ma con cautela

Zaccagni ha bisogno di rodaggio attualmente non si possono correre pericoli. Ci sono già stati gli anticipati, forzature e anticipazioni che hanno causato stop più lunghi: è il caso di Rovella e Dele-Bashiru, così come di Vecino e Taty lo scorso anno. Zaccagni è orientato in gruppo perché i progressi sono stati certificati dagli esami clinici, ma servono comunque alcuni giorni da dedicare al ricondizionamento atletico. Nella giornata di ieri, il capitano ha svolto il secondo allenamento in gruppo e oggi prenderà parte alla rifinitura: troppo poco per immaginarlo titolare domani. Certo è che averlo almeno in panchina sarebbe davvero una fortuna per Sarri. Il vice Zaccagni sulla carta è Pedro, ma il mister non vuole utilizzare il trentottenne come ala, considerando l’età e la necessità di correre in quella zona. Forse, Noslin, che non ha ancora ruolo - come ammesso da Sarri - potrebbe risultare utile.

zaccagni ipa

Gli scenari

Sarri fino a gennaio dovrà andare per forza avanti con questo gruppo, facendo fronte ad infortuni o altre problematiche. Lo stop di Zaccagni evidenzia e fa comprendere la voglia del mister di portare a Roma Insigne, un giocatore che darebbe un’alternativa in più da sfruttare anche in corsa. Comunque sia, anche Basic è stato provato come vice Zaccagni, più nel 4-4-1-1 che nel 4-3-3, con il ruolo di esterno di copertura: una soluzione sperimentata anche in estate. In generale, Sarri, dal mercato, si aspetta un attaccante in più per non trovarsi in situazioni come quella attuale: Insigne se non arriveranno offerte congrue per Taty, soldi che andrebbero reinvestiti subito per un altro centravanti. C’è bisogno come il pane di un altra punta, Basic continua a tappare un buco, aspettando che Vecino torni e dia garanzie da titolare. A proposito di Basic, reintegrato in lista da poco, bisognerà poi capire come gestire il giocatore, rispetto al recupero di Dele-Bashiru, attualmente il giocatore escluso dalla rosa.