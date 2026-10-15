La Lazio comunica di aver rinnovato un accordo con uno sponsor

Secondo quanto riportato da Sslazio, Groupama Assicurazioni rinnova il proprio impegno al fianco della S.S. Lazio: sarà Premium Partner del club anche nella stagione 2026-2027. L'intesa dà continuità a una collaborazione che, secondo quanto comunicato dalle parti, dura da oltre dieci anni.

La partnership continuerà a prevedere iniziative dedicate ai tifosi, esperienze legate alle partite e contenuti esclusivi. Groupama conferma così la scelta di utilizzare lo sport come occasione di incontro con le persone e con le comunità.

Lazio e Groupama, un legame che prosegue da oltre dieci anni

Nel presentare il rinnovo, la compagnia richiama la capacità del calcio di creare appartenenza. I dati riportati nel comunicato indicano che quasi sette italiani su dieci, tra i 14 e i 64 anni, hanno una squadra di Serie A nel cuore: complessivamente, i tifosi dei club del campionato italiano sono 25,6 milioni.

Per Groupama, la collaborazione con la Lazio si inserisce in un percorso costruito attorno alla vicinanza alle comunità e a valori come solidarietà e spirito di squadra. Il club, dal canto suo, rappresenta una realtà legata alla Capitale e a generazioni di sostenitori. È questo rapporto con il territorio che la compagnia sceglie di sostenere da oltre dieci anni.

Le parole di Burlisson e Canigiani sul rinnovo

Philippe-Henri Burlisson, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni, ha definito il rinnovo «la naturale prosecuzione di un percorso nel quale Groupama crede e investe da anni». Secondo Burlisson, il calcio permette di creare relazioni e condividere emozioni. Preparazione, consapevolezza e lavoro di squadra sono inoltre principi che la compagnia collega al proprio impegno nella protezione e nella prevenzione. Proseguire con la Lazio, ha spiegato, significa creare occasioni di incontro e coinvolgimento per tifosi, clienti e agenti.

Per Marco Canigiani, Direttore Commerciale della S.S. Lazio, l'accordo conferma «un rapporto di fiducia che si consolida da oltre dieci anni». Il dirigente ha sottolineato la continuità della relazione tra il club e Groupama, ricordando il contributo della compagnia allo sviluppo di iniziative e opportunità di coinvolgimento per i tifosi. L'obiettivo condiviso è valorizzare ulteriormente il legame con il territorio e con la comunità biancoceleste.

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