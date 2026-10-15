Lazio-Flaminio, il Comune attende il PEF aggiornato: i nodi ancora aperti

Non c’è una scadenza per la presentazione del piano. A Formello i tecnici lavorano alle indicazioni ricevute e alle modifiche del progetto.

Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio
Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio

PEF aggiornato: il lavoro prosegue a Formello

A Formello i tecnici continuano a lavorare per recepire le indicazioni ricevute. Secondo quanto riportato da Radiosei, In parallelo procedono le modifiche progettuali necessarie: sono questi i passaggi ancora in corso prima della presentazione del piano aggiornato.

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Il dialogo con le istituzioni

Il confronto con le istituzioni prosegue. L’assenza di un termine fissato per la consegna del PEF non interrompe dunque il lavoro sul progetto, mentre il Comune resta in attesa della versione aggiornata.

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