Sabato pomeriggio Torino-Lazio vedrà Gennaro Gattuso e Ignazio Abate uno contro l’altro uno contro l'altro da allenatori, con i biancocelesti concentrata sul proprio percorso e i granata la cui ultima vittoria in campionato risale ormai a un mese fa. Un incrocio che riporta indietro nel tempo, al loro lungo passato condiviso al Milan prima sul campo e poi in panchina.

Compagni di squadra

Il loro primo incontro risale all’estate del 2009, quando Abate tornò al Milan ritrovando Gattuso già senatore del gruppo. Fino al 2012 hanno condiviso spogliatoio e campo, vincendo insieme lo Scudetto 2010-2011 e la Supercoppa Italiana, con Gattuso punto di riferimento per la crescita del compagno.

Allenatore e giocatore

Nel novembre 2017 si sono ritrovati con Gattuso passato sulla panchina del Milan, dove si è ritrovato ad allenare un Abate ancora in campo e ormai veterano. Il rapporto è rimasto schietto e diretto, con Gattuso che ha chiesto sempre il massimo fino a schierarlo anche da difensore centrale in emergenza, prima del comune addio al club nel maggio 2019.