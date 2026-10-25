Marelli su Lazio-Parma: «il VAR non può non intervenire»

Per Marelli, alla Lazio è stato negato un rigore contro il Parma per il fallo di Troilo su Frattesi. Secondo quanto riportato da Dazn, L’episodio è avvenuto nel primo tempo, quando la partita era ancora sullo 0-0, e avrebbe potuto indirizzare la gara.

Il contatto su Frattesi nel primo tempo

Nel commentare l’azione, Marelli distingue il semplice tocco da un contatto vero e proprio. Richiama inoltre la trattenuta ripetuta e costante di Troilo ai danni di Frattesi.

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La valutazione dell’arbitro e il VAR

Marelli ritiene comprensibile che l’arbitro possa aver giudicato regolare l’intervento in campo. Secondo la sua analisi, però, il VAR avrebbe dovuto intervenire.

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