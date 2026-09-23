Lazio, Provstgaard si prende la scena: cosa ha detto su Gattuso e la Nazionale

Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, Oliver Provstgaard è tornato a parlare dal ritiro della Danimarca. In conferenza stampa ha fatto il punto sull’inizio di stagione con la Lazio e sul ruolo più importante che sta ricoprendo.

Il difensore ha definito positivo il suo avvio: è felice della fiducia ricevuta da Gattuso, pur ricordando che anche Sarri gliene aveva accordata nella scorsa stagione. Ritiene di aver fatto bene, dice di aver giocato tutte le partite e sottolinea che la Lazio ha gli stessi punti delle migliori squadre del campionato.

La partenza di alcuni giocatori ha aperto spazio a chi era pronto a farsi avanti. «Io sono stato uno di quelli che si è preso un ruolo più importante in questa stagione», ha spiegato Provstgaard.

Provstgaard su Gattuso: fiducia, energia e grinta

Il difensore ha poi parlato di Gattuso, definendolo «davvero un grande allenatore». A suo giudizio, oggi è probabilmente più pacato rispetto a quando giocava, anche se precisa di non averlo visto giocare molto. Il tecnico conserva però «un grande fuoco dentro»: una qualità che Provstgaard e la squadra apprezzano.

Secondo il calciatore, Gattuso ha trasmesso molta energia al gruppo e in campo. La grinta, ha aggiunto, ha aiutato la Lazio a vincere molte partite.

Provstgaard e la Nazionale: «Mi sento pronto»

Provstgaard si sente pronto anche per la Nazionale, che considera un’opportunità per sé e per gli altri giocatori. Ha paragonato questa situazione a quanto accaduto alla Lazio dopo la partenza estiva di Romagnoli: giocava nel suo ruolo e ora spetta a lui assumersi maggiori responsabilità e trovare più spazio.

Infine, sul Mondiale mancato, ha ricordato l’estate difficile vissuta dal gruppo. La sua convinzione è che tutti abbiano qualcosa da dimostrare, a sé stessi e ai tifosi.