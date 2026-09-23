Lazio, la protesta contro Lotito arriva sul The Times: il caso fa il giro del mondo

Lazio, la protesta contro Lotito arriva fino in Inghilterra

La protesta dei tifosi della Lazio arriva fino in Inghilterra. Oggi, mercoledì 23 settembre, il quotidiano britannico The Times ha dedicato un lungo articolo al boicottaggio delle partite casalinghe della squadra biancoceleste da parte dei propri tifosi, guidati dal gruppo organizzato della Curva Nord, da tempo ormai in aperta protesta con il presidente Claudio Lotito e con la società.

Spalti vuoti e presenza soltanto in trasferta, con i settori ospiti sold out e colorati di biancoceleste, oltre al boicottaggio del merchandising ufficiale e una manifestazione che, lo scorso luglio, ha riunito oltre 20mila tifosi sono alcune delle iniziative messe in campo dai supporter laziali per far sentire la propria voce. Una protesta che ha fatto il giro del mondo: "Il peccato di Lotito, secondo i sostenitori, era stato quello di non aver utilizzato a sufficienza i proventi della sua impresa di pulizie per acquistare giocatori di punta", ha spiegato il The Times.

"A causa del malessere del club e della presunta incapacità del proprietario di investire, i tifosi hanno boicottato le partite casalinghe quest'anno, conferendo allo stadio Olimpico un'atmosfera spettrale", è la lettura che arriva dall'Inghilterra dopo le prime cinque giornate di Serie A, con la protesta che, in realtà, era cominciata già dalla seconda parte della scorsa stagione.

The Times sulla Lazio: dall’Olimpico vuoto ai possibili riflessi politici

Tra chi protesta però ci sono anche volti noti della musica e della politica: "Il suo problema è che tra i parlamentari di Meloni ci sono molti tifosi arrabbiati e anti-Lotito, e anche il governatore della Regione di Roma, Francesco Rocca, nominato da Meloni, ha chiesto le dimissioni di Lotito e si è unito ai manifestanti a luglio".

La protesta dei tifosi potrebbe riguardare anche le prossime elezioni politiche e investire Forza Italia, il partito con cui Lotito è stato eletto in Senato: "I tifosi della Lazio hanno capito di avere anch'essi un potere politico e hanno minacciato di smettere di votare per Forza Italia se Lotito non si fosse dimesso, facendo scattare l'allarme in seno al governo", ha raccontato il The Times, che ha poi descritto il patron biancoceleste come un 'superstite' nell'era dei fondi e delle proprietà straniere, ormai prevalenti in Serie A: "Lotito è come un sopravvissuto di un'altra epoca, ancora saldamente invischiato nel groviglio romano di consigli di amministrazione, parlamento e tifosi arrabbiati".

(Scs/Adnkronos)