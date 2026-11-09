Lang e la curva del Napoli: fischi dopo il pareggio con la Lazio

La frattura tra Noa Lang e i tifosi del Napoli è emersa anche durante la partita contro la Lazio al Maradona. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, L’esterno olandese ha cercato il sostegno della curva portandosi le mani alle orecchie, ma ha ricevuto fischi. La tensione potrebbe incidere sul suo futuro: a gennaio potrebbe tornare d’attualità una cessione.

Il gesto di Lang e i fischi della curva

Il gesto con le mani alle orecchie sembrava rivolto ai sostenitori per chiedere di farsi sentire. La risposta, però, è stata una contestazione. Alla base del rapporto incrinato c’è quanto accaduto a Porto: dopo la sconfitta per 4-1, Lang aveva lasciato il campo senza salutare il settore ospiti.

Da quell’episodio la distanza tra il giocatore e una parte della tifoseria napoletana si è accentuata. Al Maradona, il tentativo dell’olandese di ottenere sostegno non ha cambiato il clima nei suoi confronti.

Il cross per il pareggio e la nuova contestazione

Sul campo Lang è stato tra i giocatori più vivaci del Napoli. Ha cercato l’uno contro uno, ha messo in difficoltà la Lazio e ha servito il cross da cui è nata l’autorete di Pedraza, valsa il pareggio azzurro.

Mentre i compagni festeggiavano, il classe ’99 ha indicato di nuovo l’orecchio alla Curva A. La contestazione è ripresa proprio durante una partita in cui la squadra di Allegri avrebbe avuto bisogno di compattezza. Al termine del match Lang è stato il primo ad abbandonare il terreno di gioco, accompagnato dal coro rivolto a lui: «Lang tu sei un figlio di pu…».

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