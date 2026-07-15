Progetto Lazio contro il bullismo e il cyberbullismo

Il progetto

Il Dott. Giuseppe Cangemi, vice presidente del consiglio regionale Lazio, e il Sovraintendente Emiliano Farascioni hanno rilasciato un'intervista ai Lazio Summer Camp. Il progetto è nato per combattere il bullismo e il cyberbullismo ed offrire ai giovani dei consigli pratici sulla tematica. Questa iniziativa è stata portata avanti anche dalla S.S. Lazio ed è stata promossa durante i Lazio Summer Camp.

L'intervento

Giuseppe Cangemi:

Il progetto è stato inaugurato tanti anni fa. Comprende tanti giovanissimi, i risultati cominciano a farsi sentire. La testimonianza oggi è l'espressione della polizia di stato, il messaggio è spiegare ai ragazzi che c'è un mondo dietro che va contrastato e metterli nella rete del contatto umano. Stare insieme significa rispettare il ragazzo che hai vicino, difendere quello che è più debole, dare un messaggio di speranza e fiducia nella nostra società. Momenti come questi sono di crescita.

L'intervento della Polizia postale, Emiliano Farascioni: