Progetto Lazio contro il bullismo e il cyberbullismo
L'intervento di Emiliano Farascioni e Giuseppe Cangemi
Il progetto
Il Dott. Giuseppe Cangemi, vice presidente del consiglio regionale Lazio, e il Sovraintendente Emiliano Farascioni hanno rilasciato un'intervista ai Lazio Summer Camp. Il progetto è nato per combattere il bullismo e il cyberbullismo ed offrire ai giovani dei consigli pratici sulla tematica. Questa iniziativa è stata portata avanti anche dalla S.S. Lazio ed è stata promossa durante i Lazio Summer Camp.
L'intervento
Giuseppe Cangemi:
Il progetto è stato inaugurato tanti anni fa. Comprende tanti giovanissimi, i risultati cominciano a farsi sentire. La testimonianza oggi è l'espressione della polizia di stato, il messaggio è spiegare ai ragazzi che c'è un mondo dietro che va contrastato e metterli nella rete del contatto umano. Stare insieme significa rispettare il ragazzo che hai vicino, difendere quello che è più debole, dare un messaggio di speranza e fiducia nella nostra società. Momenti come questi sono di crescita.
L'intervento della Polizia postale, Emiliano Farascioni:
"Questa è la terza edizione, aperta l'estate, segue i ragazzi per consigli pratici per affrontare la tematica del cyberbullismo. Penso che siano molto importanti, creano ai ragazzi momenti di riflessione che spesso il web non offre. La curiosità dei ragazzi verso la tecnologia comincia più precocemente, il grande pensiero va ai genitori che sono i custodi del futuro della nuova generazione, sono loro che devono mettercela tutta per avere un'azione di controllo. Quello che facciamo nella vita reale si può ripercuotere nella vita virtuale, quello che diciamo è di essere sinceri. La cosa fondamentale è un sano dialogo con i compagni e i genitori, mettendoli al corrente di quello che succede.