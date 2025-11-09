Inter-Lazio, Cataldi: "Perso per due goal evitabili. Dispiace per il mio errore"

Termina così la striscia positiva dei sei clean sheets collezionati dalla squadra di Sarri. Contro un'Inter inarrestabile i biancocelesti cadono a San Siro e subiscono un insuccesso dopo più di un mese, dallo scorso 21 settembre contro la Roma all'Olimpico.

Il commento nel post gara di Inter-Lazio di Danilo Cataldi, che ha commentato la sfida a Dazn e ai microfoni ufficiali della società.

L'approccio non è stato dei migliori, come testimonia il goal subito. Abbiamo preso due goal evitabili, è stato un peccato. Penso che siamo stati bravi a tenere la partita in bilico, dispiace per la palla persa da me che ha portato sul 2-0. È stato un peccato, penso che ci potrà far crescere tanto questa partita.

Sull'impegno di questa squadra non si può dir nulla, abbiamo dato il massimo in tutte le partite, nonostante i tanti calciatori fuori. Nonostante il goal all'inizio, siamo stati bravi e ordinati, potevamo fare qualcosa in più, ma la partita è stata decisa da un paio di situazioni, considerando che l'Inter sia sempre una squadra importante.

Stasera c'è stato un errore tecnico e di disattenzione, ho chiesto scusa ai ragazzi. da quel punto di vista devo migliorare. Vecino? Giocatore importante, ci può dare soluzioni offensive in più e di inserimento, e sfruttare quello che è lui fisicamente. A livello tattico non entro bel merito.