Serie A, salta una panchina: ufficializzato l'esonero

L'Udinese ha esonerato Kosta Runjaic: il tecnico non è più alla guida della squadra friulana. Secondo quanto riportato da Gianluca di marzio, Per la panchina bianconera si avvicina Paolo Zanetti, con il quale restano ancora alcuni dettagli da definire.

Una decisione nell'aria da giorni

L'esonero era nell'aria già da diversi giorni. La scelta del club è arrivata dopo la sconfitta contro la Roma, risultata decisiva per il futuro dell'allenatore.

Il peso della sconfitta con la Roma

Il ko contro i giallorossi è stato il settimo nelle prime dieci giornate di campionato. Nella gara in casa, l'Udinese ha subito cinque reti. Gianluca Di Marzio riferisce che quel risultato ha portato alla decisione già nell'aria.

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