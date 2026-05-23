Lazio-Pisa, i convocati: quante assenze per Sarri!
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro il Pisa
La stagione della Lazio è giunta ufficialmente ai titoli di coda: questa sera alle ore 20:45 andrà in scena l'ultima gara stagionale, che coincide anche l'ultima presenza con la maglia laziale per Pedro e molti altri biancocelesti, oltre che, probabilmente anche per il tecnico Maurizio Sarri. Lo stesso allenatore toscano ha diramato la lista dei convocati laziali a disposizione per la sfida contro i pisani.
I convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
Sette assenti per Sarri
Taylor - squalificato per una giornata
Tavares - squalificato per una giornata
Rovella - squalificato per una giornata
Motta - Problema muscolare - Stagione finita
Cataldi - Pubalgia - Stagione finita
Provedel - Lesione alla spalla - Stagione finita
Zaccagni - Lieve distrazione muscolare - Stagione finita