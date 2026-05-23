Lazio-Pisa, i convocati: quante assenze per Sarri!

La stagione della Lazio è giunta ufficialmente ai titoli di coda: questa sera alle ore 20:45 andrà in scena l'ultima gara stagionale, che coincide anche l'ultima presenza con la maglia laziale per Pedro e molti altri biancocelesti, oltre che, probabilmente anche per il tecnico Maurizio Sarri. Lo stesso allenatore toscano ha diramato la lista dei convocati laziali a disposizione per la sfida contro i pisani.

I convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

Sette assenti per Sarri

Taylor - squalificato per una giornata

Tavares - squalificato per una giornata

Rovella - squalificato per una giornata

Motta - Problema muscolare - Stagione finita

Cataldi - Pubalgia - Stagione finita

Provedel - Lesione alla spalla - Stagione finita

Zaccagni - Lieve distrazione muscolare - Stagione finita