Lecce-Lazio, Di Francesco: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, dominanti…”

Al termine del match Lecce-Lazio, è intervenuto Di Francesco ai microfoni di Sky e Dazn.

Io devo conquistare la salvezza con la mia filosofia e con quella della squadra. Oggi portiamo a casa una grande prestazione dove abbiamo cercato la vittoria. Nel primo tempo siamo stati dominanti nelle riaggressioni. Però è un peccato quando fai così tanto e non fai nemmeno un gol. Se ci troviamo a 18 punti è merito e demerito nostro allo stesso tempo perché avremmo potuto gestire meglio alcune gare. Dobbiamo anche avere un pizzico di fortuna in più, come sulla traversa di Ramadani. Dobbiamo liberarci mentalmente di questo aspetto. Io faccio i complimenti alla squadra, oggi ha dato anche un pizzico di qualità in più. I giocatori con più talento che possono creare superiorità sono due, Banda e Sottil: il primo poteva avere meno frenesia e qualche scelta migliore, ma fa parte del percorso di crescita. Sottil è un pochino più affermat e sta ritrovando la condizione, ma può spaccare la partita da un momento all'altro. Gandelman è molto bravo nei tempi di inseirmento e nell'aprire gli spazi. Noi manteniamo l'idea di aggressività, poi bisogna migliorare nelle scelte. Tolte le partite contro Inter e Milan, in tutte le altre abbiano creato tante occasioni. Sto cercando soluzioni che mi portino all'obiettivo finale, la salvezza. Sennò diciamo sempre bene ma ci manca il pezzo finale. E questa squadra ha queste caratteristiche.