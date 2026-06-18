Lazio Women, è rivoluzione: anche Le Bihan ai saluti. Durante e Monnecchi restano

Rivoluzione in casa Lazio. L'estate a Formello porta con sé cambiamenti significativi all'interno del settore femminile. Alle possibili partenze di Piemonte e Oliviero si aggiunge anche quella di Clarisse Le Bihan, una delle giocatrici più tecniche e preziose dell'intero organico biancoceleste.

Non solo uscite, arrivano aggiornamenti anche sul fronte delle conferme: Durante e Monnecchi, riporta Il Tempo, sarebbero ormai a un passo dalla permanenza, rasserenando parzialmente il tecnico Grassadonia, alle prese con le possibili e pesantissime uscite.

Le Bihan in uscita: c'è l'Inter sulle sue tracce

Le strade della Lazio e di Clarisse Le Bihan sembrano destinate a separarsi. Dopo Piemonte e Oliviero, finite nel mirino della Roma, anche la francese potrebbe salutare Formello già in questa sessione di mercato. Il contratto in scadenza e il mancato rinnovo con il club potrebbero ridefinire il suo futuro, che al momento appare sempre più vicino all'Inter. Come D'Auria, anche la classe 1994 sarebbe finita sul taccuino dei nerazzurri e, secondo le ultime indiscrezioni, Le Bihan sarebbe pronta a fare le valigie e dire addio alla Capitale.

Durante e Monnecchi verso la permanenza

Sospiro di sollievo invece per Durante e Monnecchi. Secondo quanto trapela, le due giocatrici sarebbero pronte a proseguire la propria avventura in biancoceleste. L'estremo difensore dovrebbe essere riscattato dall'Inter, così come la numero 17 laziale, arrivata in prestito dalla Fiorentina, sarebbe vicina alla conferma definitiva. Due ottime notizie per mister Grassadonia, che dovrà comunque fare i conti anche con le uscite di Karresmaa, Benoit e Mancuso.