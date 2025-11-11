Roma-Sampdoria del 2010: Totti chiese a Cassano di farli vincere

Retroscena incredibile quello emerso oggi dalla bocca di Antonio Cassano. Durante una live con Lele Adani e Nicola Ventola, l'ex fantasista barese ha raccontato un retroscena riguardo Roma-Sampdoria del 2010 in un dialogo avuto con Francesco Totti. Il capitano giallorosso gli aveva palesemente chiesto di lasciarli vincere poichè la società giallorossa era in piena corsa per lo scudetto contro l'Inter di Josè Mourinho. Un tentativo che come tutti ricordano però, non andò a meta per Totti e che sicuramente alla luce di quanto emerso oggi non rispecchia certo nulla di dignitoso e sportivo.

Il racconto di Cassano e la richiesta di Totti

Prima della partita, era Roma-Sampdoria e mancavano quattro giornate dalla fine, mentre sto entrando nello spogliatoio arriva il mio caro amico Vito Scala che mi dice che Totti mi voleva parlare. Mi dice: 'sai se oggi eventualmente vincessimo la partita, tranquillo che poi le altre tre le vincete e andate in Champions'. Io gli ho risposto: 'Cos'è che devo fare? Io vincerò le ultime quattro, oggi ti faccio perdere lo scudetto, ti faccio piangere e soprattutto faccio piangere la gente che quando io sono andato via di qua mi ha insultato come un cane.

L'andamento del match

Una partita dal grandissimo valore sopratutto per la squadra giallorossa che in quell'anno era in lotta per lo scudetto e quella sfida era l'ultimo scoglio per mettere le mani sul tricolore. Sulla panchina della Roma sedeva Claudio Ranieri che doveva sfidare la Sampdoria di Luigi Del Neri.

La sfida iniziò bene per i giallorossi che hanno assaporato una vittoria facile e una gara in discesa. Il vantaggio arrivò proprio per mano da colui che ha implorato l'amico Cassano di lasciarli vincere. Poi quello che non ti aspetti, in primis un grande Storari, portiere dei blucerchiati, che parò di tutto e poi la doppietta di Giampaolo Pazzini a rendere incubo quella serata per la Roma ed i romanisti.