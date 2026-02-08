Violenti scontri tra polizia e manifestanti anti-Olimpiadi

La prima giornata delle Olimpiadi per quel che riguarda i risultati sportivi ha sorriso all'Italia con bene tre medaglie conquistate (1 oro, 1 argento e 1 bronzo). Tuttavia sono da registrare anche spiacevoli eventi di cronaca che hanno contornato la cerimonia d'apertura.

Stadio San Siro - Depositphotos

Scontri a Milano tra manifestanti anti-Olimpiadi e polizia

Ieri a Milano si è svolta la manifestazione anti-Olimpiadi con circa 10mila persone, che da tutta in Italia sono scese per le strade di Milano. Poco dopo le 18:00, un gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo per andare allo scontro con le forze dell'ordine. Gli agenti hanno effettuato cariche di contenimento e utilizzato idranti per disperdere il gruppo.

Il commento della premier Meloni

Attraverso un post sui propri profili social, la premier Giorgia Meloni ha commentato gli scontri di ieri:

Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti.

Le immagini e i video degli scontri