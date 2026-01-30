Przyborek-Lazio ci siamo: ecco quando arriverà a Fiumicino

Mentre è stato posticipato a oggi l’arrivo in città di Adrian Przyborek (visite mediche previste domani mattina), la Lazio mercato nei giorni precedenti aveva tentato l’affondo per Kerim Alajbegovic, esterno mancino del Red Bull Salisburgo (già club di Ratkov), e per Andreas Schjelderup del Benfica, che sembrava potesse ottenere il via libera. La doppietta segnata contro il Real Madrid nell’ultima gara ha però blindato ogni possibilità. In entrambe le situazioni, comunque, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la risposta iniziale alle avances biancocelesti era stata negativa, motivo per cui Fabiani aveva già indirizzato le attenzioni sul giovane talento polacco. Un ulteriore rifiuto, almeno per il momento, è arrivato anche dall’Almeria per Dzodic.

Non è escluso che venga effettuato un nuovo tentativo. Sul fronte delle uscite, Noslin appare determinato a trasferirsi al Monaco, tanto da aver confidato ai compagni che quella di stasera potrebbe essere l’ultima presenza all’Olimpico. Resta da definire la formula (la Lazio mercato spinge per l’obbligo, mentre i francesi preferiscono il diritto di riscatto), ma la sensazione è che l’operazione si chiuderà. Il Villarreal appare ormai fuori dai giochi. Con l’arrivo di Prati al Torino, sfuma l’ipotesi Belahyane in granata: resta il Nizza, attenzione però a un possibile ritorno del Verona.

Il Como ha abbandonato la pista Tavares dopo aver raggiunto l’intesa con Kaiki del Cruzeiro. Il Besiktas, invece, non ha mai allentato la pressione e nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Se il calciatore scioglierà le riserve, l’operazione è già strutturata su una base complessiva di dieci milioni di euro, con il 35% destinato all’Arsenal.