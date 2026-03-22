Motta: "Tengo un profilo basso non ho fatto ancora nulla, c'è sempre margine di crescita"

Al termine dell'incontro Bologna-Lazio, Edoardo Motta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC

Le dichiarazioni di Motta a LSC

Mi fa piacere vuol dire che sto facendo qualcosa di discreto. Ero convinto che Castro cercasse di saltarmi e prendere il rigore, quando ho visto che è venuto addosso io ho pensato subito al rigore, spiace averlo causato, ho rimediato dopo, va bene così, ho cercato di tappare un buco che avevo creato.

Ci sarà sempre margine di crescita, io cerco sempre di imparare tutti i giorni dalle minime cose a quelle più importanti, tengo un profilo basso non ho fatto ancora nulla. Oggi non è stata pulitissima come partita ma eravamo determinati a non prendere gol e portare a casa il risultato. I miei amici al fantacalcio hanno avuto fiducia nel comprarmi, gli avevo detto di non prendermi perché non avrei quasi mai giocato il fato ha voluto prendessi un +4.