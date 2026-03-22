Bologna-Lazio, Taylor: "Felice per la vittoria, era importante. Doppietta?..."

Al termine dell'incontro Bologna-Lazio, Kenneth Taylor, che oggi ha realizzato la sua prima doppietta in biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Felice per la vittoria, era importante portarla a casa, sono felice anche per la doppietta. Sul primo gol ho avuto fortuna, sul secondo invece bellissima palla di Dia.