Bologna-Lazio, Taylor: "Felice per la vittoria, era importante. Doppietta?..."

Al termine dell'incontro Bologna-Lazio, Kenneth Taylor ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn

Michelle De Angelis /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
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Al termine dell'incontro Bologna-Lazio, Kenneth Taylor, che oggi ha realizzato la sua prima doppietta in biancoceleste, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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Le dichiarazioni di Taylor a Dazn

Felice per la vittoria, era importante portarla a casa, sono felice anche per la doppietta. Sul primo gol ho avuto fortuna, sul secondo invece bellissima palla di Dia.

 

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