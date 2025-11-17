Lazio, Nicolò Rovella punta al rientro: ecco quando potrebbe tornare il regista

A causa delle operazioni alla quale deve sottoporsi, i tempi di recupero di Nicolò Rovella sono ancora molto lunghi, ecco quando potrebbe tornare il mediano

Michelle De Angelis /

La decisione finale è stata presa, la pubalgia ha costretto Nicolò Rovella ad operarsi, infatti, i tentativi con la terapia conservativa sono stati inutili e per il regista della Lazio restava una sola opzione possibile: sottoporsi all'operazione. I tempi di recupero saranno lunghi e per un bel po' il biancoceleste non potrà scendere in campo, tuttavia, sembra essere già prevista una data di rientro.

Nicolò Rovella, la possibile data di rientro 

Come riportato dall'edizione odierna della Repubblica, la data prevista per il rientro del centrocampista è fissata per il 2026, infatti, Nicolò Rovella dovrebbe tornare disponibile per l'incontro allo stadio Olimpico contro il Napoli, in programma il 4 gennaio. Tempi di recupero molto lunghi ma i tifosi aspetteranno il rientro del loro amato regista con ansia per poi accoglierlo calorosamente.

