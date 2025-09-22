Lazio, il Comandante pensa al reintegro di Basic: ecco chi potrebbe sostituire in lista

Gli scarsi risultati ottenuti fino ad ora in Campionato, soltanto 3 punti in ben 4 giornate, non sono l'unico problema che deve affrontare il Comandante, infatti, al momento la situazione a centrocampo è da brividi, soltanto Danilo Cataldi sarà disponibile per sfidare il Genoa. Il tecnico deve trovare al più presto una momentanea soluzione ed affiancare qualcuno all'ex Fiorentina nel prossimo incontro e, per questa ragione, ha pensato di far tornare in campo Toma Basic.

Genoa-Lazio: emergenza a centrocampo per le aquile

C'è una vera emergenza in casa Lazio, cinque centrocampisti su sei non saranno disponibili nel prossimo incontro di Campionato, vale a dire il match in casa del Genoa in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45, infatti, con Nicolò Rovella e Dele-Bashiru infortunati e Guendouzi e Belahyane squalificati, l'unica pedina che rimane è Danilo Cataldi. Il Comandante dovrà studiare molto bene lo stratagemma da utilizzare nel prossimo incontro, soprattutto dato che, ora la Lazio non si può più permettere di cadere.

Toma Basic verso il rientro: ecco chi potrebbe sostituire

Con il numero 32 come unico mediano rimasto disponibile, il Comandante ha dovuto studiare bene le sue mosse e trovare una momentanea soluzione a centrocampo, infatti, come anticipato in conferenza stampa post derby, il tecnico sembra voler schierare allo stadio Luigi Ferraris nell'incontro con il Genoa, valido per la 5a giornata di Serie A, il calciatore Toma Basic. Dato che il numero 26 al momento si trova fuori lista qualcuno dovrà cedergli il posto e, da quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, toccherebbe a Manuel Lazzari, sia perché l'ex Spal è ancora indisponibile, sia perché resterebbero ancora Tavares, Pellegrini, Marusic e Hisaj in rosa.

Nella pagina successiva le dichiarazioni del mister Maurizio Sarri in conferenza stampa post Lazio-Roma sull'emergenza a centrocampo