Lazio, il Comandante infuriato con due biancocelesti: ecco di chi si tratta e il motivo

Un risultato molto amaro nella giornata di ieri, a causa dell'errore del terzino Nuno Tavares e delle occasioni mancate degli attaccanti Boulaye Dia e Taty Castellanos, la Lazio non è riuscita a trionfare allo stadio Olimpico nel derby della Capitale. Una nota negativa che si aggiunge ai scarsi risultati ottenuti nelle precedenti giornate, infatti, in ben quattro partite di Campionato la rosa biancoceleste è riuscita a portarsi a casa soltanto tre punti, ottenuti nell'incontro in casa con l'Hellas Verona. Dopo la dolorosa sconfitta di ieri il Comandante ha mostrato molta rabbia nei confronti di due aquile, per motivi ben diversi.

Lazio, il tecnico infuriato con due aquile

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il Comandante sarebbe furioso nei confronti del terzino Nuno Tavares, che sembra ancora non essere riuscito a comprendere l'importanza di una partita come il derby, infatti, in seguito al suo errore che ha condotto la Roma in vantaggio, il tecnico ha mandato l'ex Arsenal negli spogliatoi ed ha fatto entrare un più lucido e attento Luca Pellegrini. Tuttavia, sembra che Tavares non sia l'unico ad aver suscitato l'ira del mister, infatti, anche l'espulsione di Matteo Guendouzi per proteste, che porta la Lazio ad avere un solo centrocampista disponibile per l'incontro con il Genoa, non è stata affatto gradita.

Nella pagina successiva le dichiarazioni del tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa post derby riguardo Tavares e le espulsioni