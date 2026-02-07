Juventus-Lazio, i convocati di Sarri: torna Romagnoli

Mancano poche più di 24 ore e le luci dell'Allianz Stadium di Torino si accenderanno per Juventus-Lazio. Una partita che vede sfidarsi anche due allenatori importanti, entrambi toscani, che cercano a tutti i costi di fare punti per due obiettivi diversi. Da pochi istanti intanto sono usciti i convocati di Maurizio Sarri per la sfida contro la vecchia signora. Su tutti c'è il ritorno importante in difesa, ovvero quello di Alessio Romagnoli. Di seguito la lista.

I convocati biancocelesti per Juventus-Lazio

Le novità delle ultime ore

Non ci sono particolari novità last minute. Negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione Alessio Romagnoli. Dopo la telenovela legata al calciomercato e al tira e molla per il suo trasferimento in Qatar, alla fine il difensore è rimasto tornando a piena disposizione dell'allenatore e della squadra.

La brutta notizia invece riguarda Manuel Lazzari, per lui un improvviso infortunio che lo terrà fuori non poco. Out quindi per la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti.