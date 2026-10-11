Juric nel pre: "Lazio? Si sono meritati il primato che hanno. Ngonge?..."

Il mister Ivan Juric ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Monza.

Dovevamo mettere apposto alcuni concetti e reucuperare giocatori che erano un po' indietro. Ngonge? Lui e Zeballos si allenano con noi da un po', sono in buona condizione, vediamo oggi quanto riescono a fare. Lazio? Ha elementi moderni, di gamba, ribalta l'azione facilmente, sono liberi di testa e hanno meritato il primato che hanno.