Matrimonio di due tifosi della Lazio, la protesta a Lotito diventa virale
Due sposi hanno contestato il presidente della Lazio durante il ricevimento. Il video pubblicato dalla sposa Federica Giuntella si è diffuso sui social.
Striscione Libera la Lazio
La contestazione durante il ricevimento
Due sposi tifosi della Lazio hanno scelto il ricevimento di matrimonio per contestare il presidente Claudio Lotito. Il messaggio, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, della protesta è diretto: «Lotito vattene».
Il video pubblicato dalla sposa
A condividere il filmato sui social è stata la sposa, Federica Giuntella. Il video della contestazione è diventato subito virale.
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