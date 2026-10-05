Aggredito un giocatore della Lazio Primavera: prognosi di 30 giorni

Gravissimo episodio nella notte, che ha coinvolto un calciatore della Lazio Primavera.

Aggressione ad un calciatore della Lazio Primavera

Secondo quanto riferito da Roma Today, intorno alle 4:00 di questa mattina è stato aggredito da un gruppo di giovani Federico Ciucci, calciatore della Lazio Primavera. Il biancoceleste si sarebbe trovato a bordo di un bus privato dopo aver partecipato ad una festa di compleanno quando sarebbe scoppiata una discussione tra due gruppi, che avrebbe portato a gravi offese nei confronti di una ragazza. Ciucci si è frapposto per difendere la ragazza e sarebbe stato colpito al volto da tre ragazzi.

La prognosi

Sempre secondo quanto riportato da Roma Today, sarebbe stato trasportato in codice rosso al Gemelli con una frattura al setto nasale. Il ragazzo è stato dimesso con 30 giorni di prognosi.