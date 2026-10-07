Bomba d’acqua a Roma, metro e bus allagati: cosa mostrano i video dall’Eur

Un violento nubifragio ha colpito Roma nella tarda serata, causando pesanti disagi alla circolazione e alla mobilità cittadina. Diverse strade si sono trasformate in torrenti. L’acqua è entrata anche nelle stazioni della metropolitana e negli autobus in servizio.

Metro e bus allagati: le immagini dei pendolari

Secondo quanto riportato da dire.it, numerosi video e reel diffusi online, in particolare dalla pagina Welcome to Favelas, documentano gli effetti del maltempo sui trasporti pubblici.

Le riprese dei pendolari mostrano banchine della metro sommerse e acqua all’interno dei bus in corsa. Le immagini, ampiamente condivise in rete, rendono visibili le difficoltà della rete urbana di fronte a una pioggia di forte intensità.

Strade come torrenti e mobilità in difficoltà

La bomba d’acqua ha interessato più zone della Capitale. Gli allagamenti sulle strade si sono aggiunti a quelli registrati nel trasporto pubblico, aggravando i problemi negli spostamenti durante la fase più intensa del nubifragio.

Tra le segnalazioni arrivate mentre la tempesta era in corso ci sono anche le immagini del quartiere Eur, dove pioggia battente e forti raffiche di vento hanno avuto effetti visibili sul Laghetto.

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