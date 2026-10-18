Juventus-Lazio, Spalletti ritrova Boga: chi manca tra i convocati

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la sfida con la Lazio. Tra i giocatori a disposizione torna Boga; sono invece assenti Grabara, Thuram, Yildiz, Ekhator e Locatelli.

La partita è in programma questa sera allo Stadium alle 20.45 ed è valida per la settima giornata di Serie A. Ecco l'elenco dei calciatori convocati, diviso per ruolo.

Juventus-Lazio, cinque assenti e il ritorno di Boga

La lista di Spalletti comprende nuovamente Boga. Non figurano tra i convocati Grabara, Thuram, Yildiz, Ekhator e Locatelli.

I convocati della Juventus: portieri e difensori

Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto.

Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumi, Cabal.

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