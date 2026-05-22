Pedullà: “Atalanta in vantaggio sul Napoli per Sarri. Lotito…”

La stagione deve ufficialmente ancora terminare con l’ultima giornata di Serie A ancora da disputarsi, ma il valzer delle panchine per il prossimo anno è già iniziato.

Atalanta in vantaggio per Sarri

foto fraioli

Come riportato da Alfredo Pedullà, oggi c’è stato silenzio totale fra il Napoli e Maurizio Sarri con il club partenopeo che non ha gradito e sta sondando altri profili e l’Atalanta che resta in vantaggio. Sarri ha un contratto con la Lazio per altri due anni e, come riportato dall’esperto di calciomercato, la Dea dovrà aspettare l’incontro fra l’attuale tecnico biancoceleste e Claudio Lotito per una via d’uscita dal contratto con il patron che chiederà al suo allenatore una rinuncia ad alcune mensilità.

Le cifre dell’Atalanta per Sarri

Sempre come riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta offre a Sarri un contratto superiore ai due anni ed una cifra più alta rispetto ai 2,7-2,8 milioni offerti dal Napoli.

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