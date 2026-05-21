Lazio, Pedro ai saluti: anche un ex biancoceleste dice addio al campione. Il post

Un pizzico di nostalgia e tanto affetto oltre i confini della Serie A. Valentin "Taty" Castellanos, che a gennaio ha salutato Formello per trasferirsi al West Ham, ha voluto dedicare un pensiero speciale al suo ex compagno di squadra alla Lazio, Pedro. L'attaccante argentino ha condiviso sul suo profilo Instagram un collage di tre foto ricordo che riassumono il loro splendido rapporto: dai momenti di relax extra-campo insieme alle rispettive partner, fino ai viaggi in aereo e alle esultanze con la maglia biancoceleste allo Stadio Olimpico.

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"Un onore aver giocato con te": la dedica del Taty

Il messaggio scritto da Castellanos per lo spagnolo conferma quanto il legame tra i due sia rimasto forte nonostante la distanza: "Che piacere aver condiviso con te, amico, il meglio sempre per ciò che verrà.. ti voglio molto bene, a te e alla tua famiglia", ha scritto il centravanti, siglando la dedica con un cuore rosso. Un tributo sincero a un veterano che per il "Taty" ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale durante la sua avventura nella Capitale.