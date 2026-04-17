Un Campione per Amico, Panatta: "Un evento nato per far innamorare i bambini dello sport"

Il tennista Adriano Panatta ha rilasciato delle dichiarazioni alla conferenza di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico"

Michelle De Angelis /
Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Laureus via onefootball
Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Laureus via onefootball

Il tennista Adriano Panatta ha rilasciato delle dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione della 25ª edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico", che si sta tenendo presso il Salone d'Onore del Coni.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Adriano Panatta

Ricordo questi luoghi sin dal 1950, insieme a Pietrangeli. Il progetto si chiama Banca Generale - Un Campione per Amico e non ce l'avremo fatta senza di loro. Tutto funziona per far divertire ai bambini, è dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie. L'aspetto agonistico viene dopo i 14 anni, prima c'è il divertimento. I bambini devono innamorarsi dello sport in generale. Quest'anno faremo gli eventi sia di mattina che di pomeriggio, grazie a Sport e Salute che porteranno una cassa così che ognuno possa farsi un checkup completo. Sara un evento anche di musica, vi faremo ballare e giocare.  

Conference League, la Fiorentina vince ma non basta: Crystal Palace in semifinale
Un Campione per Amico, Cacciatori: "É importante far scegliere ai giovani il loro sport..."