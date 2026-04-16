Conference League, la Fiorentina vince ma non basta: Crystal Palace in semifinale
Nonostante la vittoria dei viola, gli inglesi passano il turno grazie al risultato della gara d’andata
Le inglesi fanno fuori le italiane dalle competizioni europee: Aston Villa e Crystal Palace passano il turno ai danni di Bologna e Fiorentina. La vittoria dei viola non basta, la squadra di Glasner passa il turno forte del risultato della gara d’andata.
Conference League, la Fiorentina batte il Crystal Palace ma esce dalla competizione europea
Non basta una buona prestazione e una vittoria davanti ai propri tifosi, la Fiorentina esce dalla Conference League, è il Crystal Palace ad accedere alla semifinale. Gli inglesi passano in vantaggio al minuto 17’ con Sarr. Reazione immediata della Fiorentina che pareggia i conti con Gudmundsson che dagli undici metri non sbaglia. Non basta il gol di Ndour nella ripresa che regala la vittoria ai propri tifosi ma non riesce a cambiare le sorti della qualificazione.