Conference League, la Fiorentina vince ma non basta: Crystal Palace in semifinale

Le inglesi fanno fuori le italiane dalle competizioni europee: Aston Villa e Crystal Palace passano il turno ai danni di Bologna e Fiorentina. La vittoria dei viola non basta, la squadra di Glasner passa il turno forte del risultato della gara d’andata.

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Conference League, la Fiorentina batte il Crystal Palace ma esce dalla competizione europea

Non basta una buona prestazione e una vittoria davanti ai propri tifosi, la Fiorentina esce dalla Conference League, è il Crystal Palace ad accedere alla semifinale. Gli inglesi passano in vantaggio al minuto 17’ con Sarr. Reazione immediata della Fiorentina che pareggia i conti con Gudmundsson che dagli undici metri non sbaglia. Non basta il gol di Ndour nella ripresa che regala la vittoria ai propri tifosi ma non riesce a cambiare le sorti della qualificazione.