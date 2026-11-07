Di Canio sulla Lazio di Gattuso: «Può durare a lungo.»

Paolo Di Canio, in un'intervista a La Repubblica, definisce poetica e carnale la Lazio di Gattuso e ritiene che possa durare a lungo. L’ex attaccante biancoceleste parla del momento della squadra e delle sue prospettive.

La definizione di Di Canio

«Lazio poetica e carnale.» È questa l’espressione scelta da Di Canio per descrivere i biancocelesti.

Il riferimento alla squadra di Gattuso

Il giudizio dell’ex attaccante riguarda la Lazio allenata da Gattuso e il momento che sta vivendo.

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