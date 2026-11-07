Di Canio sulla Lazio di Gattuso: «Può durare a lungo.»
L’ex attaccante biancoceleste usa le parole «poetica e carnale» per descrivere la squadra.
Photo by Alex Pantling/Getty Images via Onefootball
Paolo Di Canio, in un'intervista a La Repubblica, definisce poetica e carnale la Lazio di Gattuso e ritiene che possa durare a lungo. L’ex attaccante biancoceleste parla del momento della squadra e delle sue prospettive.
La definizione di Di Canio
«Lazio poetica e carnale.» È questa l’espressione scelta da Di Canio per descrivere i biancocelesti.
Il riferimento alla squadra di Gattuso
Il giudizio dell’ex attaccante riguarda la Lazio allenata da Gattuso e il momento che sta vivendo.