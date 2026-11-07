I convocati da Gattuso per Napoli-Lazio

La lista dei convocati da Gattuso in occasione della partita di domani contro il Napoli

Alisia Cerqua /
Gennaro Gattuso - Depositphotos
Gennaro Gattuso - Depositphotos

Napoli-Lazio, domenica 8 novembre

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Napoli.

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La lista 

  • Portieri: Mandas, Motta, Renzetti
  • Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavare
  • Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor
  • Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra
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