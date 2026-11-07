I convocati da Gattuso per Napoli-Lazio
La lista dei convocati da Gattuso in occasione della partita di domani contro il Napoli
Gennaro Gattuso - Depositphotos
Napoli-Lazio, domenica 8 novembre
Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Napoli.
La lista
- Portieri: Mandas, Motta, Renzetti
- Difensori: Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Tavare
- Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor
- Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra