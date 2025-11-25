Rocchi: "Isaksen simula, mi sarei aspettato l'intervento del VAR. Su Dia…"
I due episodi sono stati analizzati durante Open Var dove il designatore Rocchi ha spiegato le due situazioni
Ha fatto molto discutere il gol revocato al Lecce nella partita contro la Lazio per la manata di Sottil su Isaksen ed il gol annullato poi a Dia per una spinta su Tiago Gabriel. I due episodi sono stati analizzati durante Open Var dove il designatore Rocchi ha spiegato le due situazioni.
Il dialogo arbitro-VAR sul contatto Sottil-Isaksen
Arbitro: (immediatamente dopo la sbracciata di Sottil) “Aspetta, è fallo aspetto”
Sala VAR: Ha fischiato fallo. Non lo prende in faccia però lo spinge. Gli appoggia la mano sul mento, ma c'è la spinta.
Il commento di Rocchi su Sottil-Isaksen
Su questo episodio potremmo andare a ritroso e dire che c'è una spinta iniziale su questa azione e dire che questo episodio è corretto, però non sono per niente contento di questa decisione, noi ci saremmo aspettati un OFR. Questo è l'ennesimo episodio che ho rimarcato più volte e sinceramente mi sto anche un po' infastidendo perché è l'ennesimo episodio in cui un giocatore viene sfiorato sul petto e si tocca il volto traendo in inganno l'arbitro e di conseguenza noi purtroppo qui avevamo anche gli strumenti perché qui il VAR doveva intervenire per quanto ci riguarda, perché al di là che non è fallo noi dobbiamo combattere in maniera forte questo tipo d'atteggiamento altrimenti diamo un messaggio completamente sbagliato. Se vai a ritroso su questa azione, sei secondi prima c'è una spinta su un giocatore della Lazio per cui per assurdo potrei anche dirti che era da annullare lo stesso e invece voglio concentrarmi su questo perché voglio dare un messaggio forte anche ai miei e dove abbiamo gli strumenti procedere anche con l'ammonizione del calciatore per simulazione.
Il commento di Rocchi su Dia-Tiago Gabriel
Dia-Tiago Gabriel non è spalla contro spalla altrimenti sarebbe stato regolare, qui è una spinta perché sappiamo benissimo che a quella velocità una spinta ti porta un non equilibrio e la revisione è corretta, hanno lavorato molto bene.