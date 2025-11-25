Rocchi: "Isaksen simula, mi sarei aspettato l'intervento del VAR. Su Dia…"

Ha fatto molto discutere il gol revocato al Lecce nella partita contro la Lazio per la manata di Sottil su Isaksen ed il gol annullato poi a Dia per una spinta su Tiago Gabriel. I due episodi sono stati analizzati durante Open Var dove il designatore Rocchi ha spiegato le due situazioni.

Arbitro: (immediatamente dopo la sbracciata di Sottil) “Aspetta, è fallo aspetto”

Sala VAR: Ha fischiato fallo. Non lo prende in faccia però lo spinge. Gli appoggia la mano sul mento, ma c'è la spinta.

Su questo episodio potremmo andare a ritroso e dire che c'è una spinta iniziale su questa azione e dire che questo episodio è corretto, però non sono per niente contento di questa decisione, noi ci saremmo aspettati un OFR. Questo è l'ennesimo episodio che ho rimarcato più volte e sinceramente mi sto anche un po' infastidendo perché è l'ennesimo episodio in cui un giocatore viene sfiorato sul petto e si tocca il volto traendo in inganno l'arbitro e di conseguenza noi purtroppo qui avevamo anche gli strumenti perché qui il VAR doveva intervenire per quanto ci riguarda, perché al di là che non è fallo noi dobbiamo combattere in maniera forte questo tipo d'atteggiamento altrimenti diamo un messaggio completamente sbagliato. Se vai a ritroso su questa azione, sei secondi prima c'è una spinta su un giocatore della Lazio per cui per assurdo potrei anche dirti che era da annullare lo stesso e invece voglio concentrarmi su questo perché voglio dare un messaggio forte anche ai miei e dove abbiamo gli strumenti procedere anche con l'ammonizione del calciatore per simulazione.