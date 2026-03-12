Brocchi: "La Lazio non puó mollare pensando solo alla Coppa. Taylor e Maldini?..."

Cristian Brocchi, ex biancoceleste e attuale opinionista per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la stagione della Lazio e la sfida contro il Milan.

Le dichiarazioni di Brocchi a Lazio Style Channel

Maldini

Secondo me Daniel non è un attaccante da area di rigore perché potrà migliorare nelle richieste di Sarri, quando gli dice che deve avere più presenza in area ed è vero perchè lui non è un attaccante ma con un maestro come lui migliorerà quell'aspetto. Quand'è c'è un allenatore che insegna calcio, se sei intelligente, cerchi di rubare ogni singolo consiglio per poter migliorare le tue prestazioni e lui ha un talento ancora inespresso, ci ha fatto vedere tantissime cose ma sicuramente ne può fare di più.

Il gioco in Serie A

Gli inserimenti da dietro sono molto frequenti in Italia e c'è un grandissimo lavoro sulla fase difensiva, gli spazi sono sempre difficili e al centro sono tutti intasati, quindi logicamente quando affronti le squadre che a livello tattico-difensivo sanno lavorare molto bene. La cosa che per tutte le difese è difficile da fare sono quegli inserimenti improvvisi da parte di quei giocatori che ce l'hanno nelle caratteristiche, per esempio il gol fi Dele-Bashiru è proprio l'apoteosi di quello che è un finto 9 che viene fuori a giocare, inserisce. Dele-Bashiru fa un gol bellissimo perché per avere la freddezza di fare uno scavo lì davanti devi saperlo fare. Dele-Bashiru, secondo me, in Coppa Italia ha fatto una delle migliori partite con la maglia della Lazio.

La Coppa Italia

La Lazio deve assolutamente fare la preparazione alla semifinale di ritorno tramite il campionato perché non puoi pensare di mollare pensando solo alla Coppa, sennò poi arrivi in Coppa che non sei emotivamente pronto per affrontare una gara che sarà difficile, dato che l'Atalanta è una squadra fortissima.

Taylor

Io penso che nella storia di Sarri pochi giocatori che sono stati con lui non sono migliorati, perché migliorare i giocatori non è per tutti gli allenatori. Lui sicuramente è uno che li migliora. Taylor aveva già delle caratteristiche che aveva portato avanti, che l'avevano fatto conoscere a tutti. Poi quando ti trovi un allenatore come Sarri, se sei uno intelligente che ha ambizione, logicamente migliori ancora di più.

Milan

È un discorso un po' più compresso quello del Milan, perché tutti adesso dicono che ha perso lo scudetto con le piccole, in realtà il Milan ha fatto un lavoro meraviglioso ed è normale quando ti ritrovi in quelle posizioni in alto per tutto il campionato. Il Milan ha perso solo due partite in tutta la stagione, ed ha la migliore difesa assoluta anche a livello europeo. La ciliegina sulla torta è stata la vittoria del derby ancora, due derby su due che certificano una crescita esponenziale ma soprattutto hanno ridato credibilità ad un ambiente, riavvicinando i tifosi. E' vero che qualcuno dice non gioca un bel calcio, ma chi non gioca un bel calcio? L'obiettivo di quest'anno era riformare. Spalletti è un altro allenatore che sa far giocare bene le sue squadre, la Juve sta crescendo molto da quel punto di vista, mentre Allegri sta facendo un lavoro incredibile sulla squadra ha creato un gruppo forte, mentalmente forte ed è vero che ha perso con le piccole ma magari a volte ha perso delle partite che meritava di vincere. Parallelismo sul Como? Il Como è una squadra che gioca un calcio completamente diverso, però anche lui adesso. in una posizione di classifica diversa, si sta giocando un qualcosa di importante, non gioca la partita dal 1° minuto al 90° con la stessa modalità, ma anche il Como quando deve difendersi si difende, a Cagliari era in difficoltà, trova un gol meraviglioso con Da Cunha, e gli ultimi 20 minuti chiude tutte le linee passaggio, si mette con un 5-4-1 e quando ha la palla lavora sui suoi concetti, quando non ha la palla lavora con dei concetti diversi, perché quella è anche maturità e strategia, perché la strategia fa parte poi dell'ottenere risultati.

