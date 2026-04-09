Olanda, emergenza a centrocampo: Taylor tra i candidati di Koeman per il Mondiale

Per Kenneth Taylor si apre un'opportunità importantissima per la sua carriera. Il commissario tecnico della nazionale olandese, Koeman, deve infatti fare i conti con l'assenza di Schouten, fermato dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo terrà fuori per circa sei mesi.

Per questo motivo il CT degli Orange è alla ricerca di un sostituto e, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, tra i nomi valutati ci sarebbe proprio quello di Taylor. Il centrocampista si sta mettendo in luce con la Lazio, e il suo rendimento potrebbe giocare a suo favore.

Occasione per Taylor

Koeman cerca un giocatore capace di garantire gol ed equilibrio. In questo senso, la crescita di Taylor sotto la guida di Sarri ha accesso i riflettori su di lui sia perché gioca in profondità, sia perché sta migliorando nelle due fasi. Inoltre, dal suo arrivo a gennaio ha già collezionato tre gol e un assist.

Aperta la corsa per sostituire Schouten

Lo stesso CT aveva già sottolineato come Taylor fosse nella loro lista lo scorso marzo, eppure era rimasto nella Capitale in occasione delle amichevoli con la Norvegia e l’Ecuador. Ora però, con l'infortunio rimediato in campionato contro l'Utrecht di Schouten, si apre uno spiraglio concreto per il giocatore biancoceleste: per i prossimi impegni della nazionale nel Mondiale di giugno servirà una nuova pedina a centrocampo, al netto della presenza di De Jong, e Taylor potrebbe finalmente ottenere una chance, pur considerando la concorrenza degli altri candidati, come De Roon, Til , Veerman, Wieffer e Burger.