Lazio, serve una svolta in trasferta: al Franchi per invertire la rotta

Contro la Fiorentina, alla Lazio spetta un banco di prova importante, soprattutto in vista della trasferta contro l’Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, una sfida decisiva per la stagione biancoceleste.

Al Franchi per invertire il trend

Se in campionato la Lazio ha ormai poco da chiedere alla classifica, resta però evidente un problema: il rendimento in trasferta. La squadra guidata da Sarri, infatti, non è mai riuscita a vincere due partite consecutive lontano dall'Olimpico in questa stagione. In questo senso, la sfida contro la Fiorentina può rappresentare un'occasione per invertire il trend, dopo il successo nell'ultima sfida fuori casa contro il Bologna.

Rendimento flop in trasferta

I numeri parlano chiaro: i biancocelesti hanno raccolto soltanto quattro vittorie fuori casa, facendo meglio solo di squadre come Genoa, Cagliari, Lecce, Verona e Pisa. Un dato che testimonia anche le grandi difficoltà offensive: la Lazio è infatti tra le tre squadre che hanno segnato meno in trasferta, con appena 10 gol realizzati.

L’ultima volta che la Lazio infatti è riuscita ad ottenere due vittorie consecutive in trasferta risale allo scorso anno, quando sulla panchina laziale sedeva ancora Marco Baroni: in quell'occasione arrivarono tre successi di fila contro l’Atalanta, il Genoa e l’Empoli. Per questo infatti, soprattutto in vista della semifinale di ritorno contro la Dea, servirà un cambio di marcia netto, già a partire dal match del Franchi nel Monday Night contro la Fiorentina di Vanoli.