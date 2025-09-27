40 anni Lazialità, Signori: "Con qualche innesto si può lottare per il quarto posto"

Grandi festeggiamenti in casa Lazio, la rivista “Lazialità” di Guido De Angelis, diventata ufficiale ai tempi di Zoff Presidente, festeggia i suoi 40 anni. Per la grande occasione è stato organizzato un evento al Campidoglio a cui stanno partecipando i grandi personaggi che hanno tracciato la storia della Lazio, come Beppe Signori che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

Le dichiarazioni di Beppe Signori a Radiosei

Gli anni alla Lazio

Il mio alla Lazio fu il giusto percorso, la manifestazione contro la mia cessione fu l’emblema di quella generazione cresciuta con me. Con Cragnotti realizzammo il primo passo di una Lazio che avrebbe vinto tutto. Io credo che ogni giocatore sia attaccato alla maglia che indossa. E’ cambiato il clima, si andava allo stadio con i panini. Si leggeva entusiasmo negli occhi della gente. E noi lo vedevamo.

La situazione attuale della Lazio

La Lazio di oggi è limitata e spero che a gennaio venga fatto qualche correttivo. Problemi in attacco? I calciatori sono gli stessi dello scorso anno. Siamo solo all’inzio, magari certi meccanismi vanno rodati. La qualità della Lazio resta medio alta e credo che con qualche innesto si possa lottare per il quarto posto.

Se tornerà a Formello