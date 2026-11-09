Lazio-Napoli, Fusco su Pedraza: «poteva anche essere rivisto»

Alessandro Fusco considera giusto il pareggio della Lazio contro il Napoli, ma ha un dubbio sull’azione del gol azzurro: a suo giudizio, Pedraza sarebbe stato spinto e l’episodio avrebbe potuto essere rivisto dall’arbitro. Intervenuto a Radio Radio, Fusco ha analizzato la gara del Maradona e la prestazione della squadra di Gattuso.

Il primo tempo della Lazio e la risposta del Napoli

«Pareggio giusto, la Lazio ha dominato il primo tempo», ha detto Fusco. Secondo la sua analisi, i biancocelesti hanno commesso errori sotto misura: Isaksen e Taylor potevano e dovevano cercare più spesso il tiro.

Nei primi 20 minuti della ripresa, invece, il Napoli si è guadagnato il pareggio. Fusco ritiene che il risultato dia morale agli azzurri, pur senza consentire loro di recuperare punti in classifica.

Il contatto su Pedraza nell’azione del gol

Il dubbio di Fusco riguarda l’autogol di Pedraza. Nell’azione, a suo avviso, c’è stato un contatto ai danni del giocatore della Lazio: «Per me sul gol del Napoli c’è un contatto su Pedraza, poteva anche essere rivisto, perché viene spinto vistosamente».

La sua è una valutazione sull’episodio: Fusco sostiene che l’arbitro avrebbe potuto esaminarlo di nuovo.