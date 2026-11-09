Napoli-Lazio, il retroscena su mister Allegri: ecco cosa ha urlato nello spogliatoio

Durante SiCafè, Michele Criscitiello ha svelato un retroscena inerente ad alcune frasi pronunciate dal tecnico Massimiliano Allegri poco dopo il fischio finale di Napoli-Lazio.

Alla fine di Napoli-Lazio, nell'atrio che ti porta nello spogliatoio, a destra si va dalla parte del Napoli e a sinistra in quello degli avversari, Allegri ha urlato tre volte "Io sono il più forte di tutti, mi devi solo prendere i giocatori". Queste frasi non sono piaciute ad alcuni calciatori che erano lì. Non era diretto a De Laurentiis perché non era negli spogliatoi e non potevano essere rivolte alla tribuna. Qualcuno dice che poteva riferirsi a Manna che poteva essere nei paraggi ma secondo molti era semplicemente un pensiero ad alta voce.