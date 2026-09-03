Reggina, senti l'agente di Abonckelet: "Con Lotito il budget è illimitato"

David Mounard, agente del nuovo calciatore della Reggina Mady Abonckelet, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Touring.

L'intervento dell'agente Mounard a Radio Touring

Avevo tante richieste per Mady, che negli ultimi quattro anni ha vinto tre campionati. Parliamo di un 27enne che ha vinto tutto, stavo per chiudere con una piazza importantissima. Ma io sono affezionato a Lotito. So come funziona, so la sua tempra, so cosa può trasmettere ad una piazza. Ho detto a Mady di accettare subito. La trattativa è durata 10 minuti.

Conoscendo Lotito, il budget è illimitato. So di cosa parlo. Lotito non si preclude niente. Non ha problemi economici, non è un chiacchierone. Ricordatevelo. Non è uno che parla a vanvera, è una persona che parla e fa. Se domani la squadra non vince, è il primo a scendere da Roma per essere cattivo nello spogliatoio con i calciatori. Ed i calciatori devono essere convinti che a Reggio si deve vincere.