Allegri in conferenza: "Primo tempo sbagliato, ma non cambia il rendimento della squadra. Sulla Lazio..."

Dalla pancia dello Stadio Olimpico dopo i 90' di Lazio-Milan è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri.

Nel primo tempo la Lazio ha corso molto, abbiamo preso tanti contropiedi, abbiamo sbagliato tecnicamente, la Lazio è diventata una squadra di contropiedi, e non abbiamo vinto né duello fisico né tecnico. Siamo aumentati nel secondo tempo, ma non siamo poi riusciti a fare gol.

Leao ha avuto qualche occasione che se fosse stato servito bene… Nel primo tempo la squadra è stata frenetica tecnicamente. Abbiamo affrontato una squadra che ti saltava addosso e ha vinto tutti i duelli fisici. La cosa importante, capisco ci siamo amarezza, è che non bisogna perdere di vista la realtà delle cose, credo che il Milan stia facendo una buona stagione, dispiace per la sconfitta di stasera, ma per distruggere ci vuole poco e la quarta e la quinta stanno a 6 punti, quindi tocca stare attenti. Da martedì, sapendo questa cosa, il Torino viene da un buon momento e sabato è una partita di vitale importanza per la corsa Champions.